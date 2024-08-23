Пострадавшие от ботулизма решили подготовить коллективный иск в суд

Пострадавшие от ботулизма клиенты компании "Кухня на районе" готовят коллективный иск в суд. Люди намерены добиться компенсации морального и физического вреда и получить от 100 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести последствий.

Сообщается, что компания "Кухня на районе" в досудебном порядке выплатила пострадавшим в общей сложности три миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.