Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 07:15

Происшествия

Пострадавшие от ботулизма решили подготовить коллективный иск в суд

Пострадавшие от ботулизма решили подготовить коллективный иск в суд

Машина провалилась в яму у дороги в Троицке

"Безопасный город": напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил 2,5 года

"Безопасный город": суд арестовал администратора тира, где погиб мужчина

"Безопасный город": силовики обнаружили подпольную типографию в Москве

"Безопасный город": полицейские задержали банду автомошенников в Москве

Новости регионов: одного пострадавшего при взрыве газа в Пермском крае госпитализировали

Движение на Новосходненском шоссе в Москве восстановлено

Столичные полицейские задержали автомошенников в Южном Бутове

Администратора стрелкового клуба в Реутове, где погиб мужчина, арестовали

Пострадавшие от ботулизма клиенты компании "Кухня на районе" готовят коллективный иск в суд. Люди намерены добиться компенсации морального и физического вреда и получить от 100 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести последствий.

Сообщается, что компания "Кухня на районе" в досудебном порядке выплатила пострадавшим в общей сложности три миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика