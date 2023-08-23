Замоскворецкий суд арестовал организаторов смертельной экскурсии в подземном коллекторе Москвы. Александр Ким и Никита Дубас пробудут под стражей до 21 октября. Оба вину не признают.

20 августа 2023 года гид-диггер вместе с группой в составе семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В этот вечер в городе был сильный ливень и коллектор затопило.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли тела 40-летнего мужчины и девочки – участников экскурсии. Днем был найден третий погибший, вечером обнаружили четвертого диггера, позже – пятого.

Днем 22 августа были обнаружены тела всех восьмерых участников экскурсии. Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин.