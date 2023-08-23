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23 августа, 21:30

Происшествия

На видео попал момент крушения частного самолета Embraer в Тверской области

На видео попал момент крушения частного самолета Embraer в Тверской области

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На видео попал момент крушения частного самолета Embraer в Тверской области. На кадрах видно дымящееся судно, стремительно теряющее высоту.

По данным МЧС РФ, вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из которых три члена экипажа. Предварительно установлено, что все погибли.

В Росавиации добавили, что начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится Евгений Пригожин.

В свою очередь губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на контроль. Следствие возбудило уголовное дело по факту крушения самолета.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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