Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. В свою очередь Росавиация приступила к расследованию катастрофы.

Северный дублер Кутузовского проспекта почти готов к запуску, его планируют открыть уже в ближайшие недели. Об этом заявил Сергей Собянин.

Ожидается, что альтернатива Кутузовскому проспекту длиной около десяти километров позволит сократить время в пути в среднем до получаса.

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