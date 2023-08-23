Новости часа: МИД РФ оценил инциденты с ударами украинскими БПЛА по столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные не оставят без ответа удары киевского режима беспилотниками по Москве. Об этом заявили в МИД РФ.

Более 700 раз москвичи воспользовались новым льготным тарифом для парковок у трех поликлиник. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До 6 баллов обещают вечером 23 августа на московских дорогах. Таков прогноз ЦОДД.