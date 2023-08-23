Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости

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Происшествия

Новости часа: МИД РФ оценил инциденты с ударами украинскими БПЛА по столице

Новости часа: МИД РФ оценил инциденты с ударами украинскими БПЛА по столице

В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа удары БПЛА по Москве

Новости часа: несколько окон выбило в двух пятиэтажках у "Сити" после падения БПЛА

В Нахабине задержали молодого человека, напавшего на девушку из-за коротких шорт

Бетономешалка опрокинулась на бок и снесла светофор на юге Москвы

Внедорожник въехал в стеклянную стену ТЦ в Балашихе

Турист оказался в заснеженной ловушке на Алтае на высоте 4 030 метров

Мужчина ударил девушку из-за ее внешнего вида в Нахабине

Мужчина умер во время совершения кражи из аптеки в Москве

Городские службы начали осмотр комплекса "Москва-Сити" после уничтожения БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные не оставят без ответа удары киевского режима беспилотниками по Москве. Об этом заявили в МИД РФ.

Более 700 раз москвичи воспользовались новым льготным тарифом для парковок у трех поликлиник. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До 6 баллов обещают вечером 23 августа на московских дорогах. Таков прогноз ЦОДД.

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