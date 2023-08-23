15:15Происшествия
Внедорожник въехал в стеклянную стену ТЦ в Балашихе
Женщина перепутала педали и въехала на внедорожнике в стеклянную стену торгового центра в Балашихе. Это произошло со стороны парковки.
В результате аварии пострадал продавец одной из торговых точек, сообщили в МВД. Его доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.
Как рассказали очевидцы, женщина, которая была за рулем, тоже получила незначительные травмы. Все обстоятельства аварии в данный момент уточняются.
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