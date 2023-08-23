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15:15

Происшествия

Внедорожник въехал в стеклянную стену ТЦ в Балашихе

Внедорожник въехал в стеклянную стену ТЦ в Балашихе

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Внедорожник въехал в стеклянную стену торгового центра в Балашихе

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Женщина перепутала педали и въехала на внедорожнике в стеклянную стену торгового центра в Балашихе. Это произошло со стороны парковки.

В результате аварии пострадал продавец одной из торговых точек, сообщили в МВД. Его доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Как рассказали очевидцы, женщина, которая была за рулем, тоже получила незначительные травмы. Все обстоятельства аварии в данный момент уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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