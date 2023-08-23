Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Происшествия

Турист оказался в заснеженной ловушке на Алтае на высоте 4 030 метров

Турист оказался в заснеженной ловушке на Алтае на высоте 4 030 метров

Мужчина ударил девушку из-за ее внешнего вида в Нахабине

Мужчина умер во время совершения кражи из аптеки в Москве

Городские службы начали осмотр комплекса "Москва-Сити" после уничтожения БПЛА

Новости часа: городские службы осматривают территорию у "Москвы-Сити" после падения БПЛА

Городские службы начали осмотр комплекса "Москва-Сити" после уничтожения БПЛА

Внедорожник въехал в стеклянную стену торгового центра в Балашихе

Новости часа: грозу, ливни и усиление ветра пообещали в Москве 23 августа

Почти 100 новых очагов лесных пожаров появилось в Греции за сутки

Новости часа: Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Турист оказался в заснеженной ловушке в горах на высоте 4 030 метров. Это произошло на перевале Делоне на Алтае.

Выпавший снег засыпал тропу и страховочные перила. По рации мужчина попросил о помощи, позже стало известно, что до него нельзя добраться пешком, поэтому эвакуировать туриста с ледника пришлось на вертолете.

Спасатели с помощью лебедки и троса вертолета закрепили мужчину, а после транспортировали в село Тюнгур Республики Алтай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика