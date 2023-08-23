Турист оказался в заснеженной ловушке на Алтае на высоте 4 030 метров

Турист оказался в заснеженной ловушке в горах на высоте 4 030 метров. Это произошло на перевале Делоне на Алтае.

Выпавший снег засыпал тропу и страховочные перила. По рации мужчина попросил о помощи, позже стало известно, что до него нельзя добраться пешком, поэтому эвакуировать туриста с ледника пришлось на вертолете.

Спасатели с помощью лебедки и троса вертолета закрепили мужчину, а после транспортировали в село Тюнгур Республики Алтай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.