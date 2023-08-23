Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости

Новости

11:30

Общество

Новости часа: СК попросил суд арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Новости часа: СК попросил суд арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Крупный оружейный арсенал изъяли у жителя Подмосковья

Минобороны подтвердило попытку террористической атаки киевского режима на Москву

ФСБ нашла в ЛНР более 100 православных икон, которые ВСУ хотели вывезти на Украину

СК просил арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Новости мира: ураган обрушился на запад Саудовской Аравии

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"

Пожар произошел на строительном рынке в Истре

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"Московский патруль": столичные полицейские обнаружили наркопритон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК попросил суд арестовать организаторов смертельной экскурсии по коллекторам в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Городские службы осматривают территорию в периметре "Сити" на предмет последствий удара БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дожди и грозу обещают в Москве 23 августа. Пик придется на середину дня, предупредили синоптики.

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