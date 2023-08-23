Новости часа: СК попросил суд арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК попросил суд арестовать организаторов смертельной экскурсии по коллекторам в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Городские службы осматривают территорию в периметре "Сити" на предмет последствий удара БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дожди и грозу обещают в Москве 23 августа. Пик придется на середину дня, предупредили синоптики.