Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Происшествия

СК просил арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

СК просил арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

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Следствие просило арестовать организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора "Спутника" Александра Кима. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Обоим уже предъявлены обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Мужчины вину не признали.

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