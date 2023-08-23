СК просил арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Следствие просило арестовать организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора "Спутника" Александра Кима. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Обоим уже предъявлены обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Мужчины вину не признали.