В столице простились с журналисткой Дарьей Дугиной

Церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной прошла в телецентре "Останкино".

С погибшей журналисткой пришли проститься сотни людей, в числе которых глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, журналист Дмитрий Киселев.