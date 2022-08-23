Столичные бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам под Рязанью

Дороги к лесным пожарам в Рязанской области прокладывают столичные бульдозеры. О работе тяжелой техники рассказал Сергей Собянин.

Столичных машин оказалось так много, что у одного поселка даже образовалась пробка из техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.