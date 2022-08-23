Два человека пострадали в ДТП на ЦКАД

В результате столкновения четырех автомобилей на пересечении с Ильинским шоссе на ЦКАД пострадали два человека.

Уточняется, что две машины загорелись. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что у фуры воспламенилась кабина водителя, а вот вторая машина полностью охвачена огнем.

Как сообщили в МЧС, двое водителей получили легкие травмы. Возгорание уже потушено, но движение в районе ДТП по-прежнему затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.