Серьезное ДТП произошло на ЦКАД

Фура и легковой автомобиль загорелись на пересечении с Ильинским шоссе на ЦКАД.

На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что у фуры горит кабина водителя, а вторая машина полностью охвачена. На месте работают пожарные, движение частично ограничено.

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