Москва усилила группировку спасателей для помощи в Рязанской области более чем в 20 раз

В Москве смог рассеялся. По крайней мере, 23 августа дышится легче. Однако в Рязанской области лесные пожары продолжаются.

Более чем в 20 раз Москва усилила группировку спасателей для помощи. В данный момент противостоять огню помогают девять тысяч человек, 200 единиц техники, в том числе вертолеты.

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