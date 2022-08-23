Новости часа: самовозгорание боеприпасов произошло в селе в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самовозгорание боеприпасов произошло в селе в Белгородской области, жители эвакуированы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

"Спутник V" можно вводить как внутримышечно, так и интраназально. Об этом заявил Минздрав.