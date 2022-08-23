Восемь округов Подмосковья объявили потенциально опасными из-за лесных пожаров

В Москве ситуация со смогом 23 августа нормализовалась. Жителям дышится гораздо легче. Смог ушел на север Подмосковья.

Восемь округов объявлены потенциально опасными из-за ситуации с лесными пожарами. Где самая сложная обстановка?

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