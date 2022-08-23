Движение автомобилей восстановили после ДТП на 83-м км МКАД

Движение на МКАД в районе Дмитровского шоссе восстановили. Об этом сообщили в Дептрансе.

Ранее движение там пришлось ограничить из-за аварии. На внешней стороне 83-го километра столкнулись несколько машин. Там таксист влетел в неисправный автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.