Авария произошла в районе станции метро "Войковская" в Москве

На Ленинградском шоссе в сторону центра зафиксировали затор. В районе станции метро "Войковская" произошла авария.

Сотрудники ГИБДД уже на месте. Служебный автомобиль стоит рядом с машиной такси. Возможно, она также участвовала в ДТП. Проезд возможен только по одной полосе.

В итоге затор растянулся до станции метро "Водный стадион". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.