Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 11 человек – штаб теробороны

Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 11 человек. Об этом сообщает штаб теробороны.

Снаряды попали в здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Поврежден фасад, правое крыло и верхний этаж. Кроме этого, пострадали отель, где останавливаются журналисты, торговый центр, жилой дом и другие здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.