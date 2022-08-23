Лавров заявил, что убийцам Дугиной не может быть пощады

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной варварским преступлением. По словам дипломата, его организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть пощады. Он также выразил надежду, что расследование преступления будет быстро завершено.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.