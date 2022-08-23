Новости последнего часа: угрозы перехода огня на территорию Подмосковья из Рязани нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угрозы перехода огня на территорию Подмосковья из Рязанской области нет. Об этом сообщили власти региона.

Компания "Москвич" спрогнозировала падение продаж новых легковых автомобилей в РФ. В 2022 году оно составит на 50%.

На Мытной улице в Москве завершили дорожный ремонт. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.