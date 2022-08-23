Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лианозова

На 83-м километре МКАД произошла авария. Там таксист врезался в две машины и сбил человека.

По предварительным данным, пострадали три человека. За ними присылали медицинский вертолет. Также на месте работают несколько расчетов спасателей.

Движение в сторону Дмитровского шоссе очень сильно затруднено. Открыта всего одна полоса и сам съезд на шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.