23 августа в телецентре "Останкино" простились с Дарьей Дугиной. Журналистка погибла 21 августа, ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе.

Как выяснили в ФСБ, за подрывом машины стоят украинские спецслужбы, а привела в действие взрывчатку гражданка Украины Наталья Вовк, которая ранее служила в ВСУ.

По словам адвокатов, если Вовк признают виновной, то ей будет грозить от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.