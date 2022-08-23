Движение практически остановилось в районе 83-го километра МКАД. Об этом написали водители, которые находились в заторе.

Для проезда по внешней стороне открыта только одна полоса, так как ранее произошла авария. Водитель такси сбил человека, врезался в машину на аварийке и в еще одну, которая парковалась рядом. На место вызывали медицинский вертолет, он садился прямо на проезжую часть. Пострадали минимум 2 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.