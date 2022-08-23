Такси на скорости влетело в почти остановившийся черный автомобиль на МКАД

Дептранс выложил момент аварии на МКАД. Такси на скорости влетело в почти остановившийся черный автомобиль.

На месте ДТП приземлился вертолет, видимо, чтобы забрать пострадавших. Для проезда свободна только одна полоса в сторону Дмитровского шоссе. Эти данные подтвердил Дептранс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.