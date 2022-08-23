Церемония прощания с Дугиной завершилась в телецентре "Останкино"

23 августа в телецентре "Останкино" прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной. Журналистка погибла в минувшие выходные, ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе.

Как выяснили в ФСБ, за подрывом машины стоят украинские спецслужбы, а привела в действие взрывчатку гражданка Украины Наталья Вовк, которая ранее служила в ВСУ.

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