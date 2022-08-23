Новости последнего часа: Москва отправит еще 17 бульдозеров в Рязань для тушения пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва отправит еще 17 бульдозеров в Рязанскую область для тушения лесных пожаров. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Спасатели намерены за трое суток справиться с задымлением в Рязанской области. Об этом заявила пожарная охрана.

Туры на курорты юга России к началу сентября подешевеют максимум на 15%. Об этом сообщили в АТОР.