В Видном потушили пожар в строящемся жилом комплексе. Об этом сообщили в МЧС.

Очевидцы прислали новые кадры. Строители пытались справиться с огнем самостоятельно. Передавали друг друг ведра с водой с этажа на этаж. Но в итоге без помощи МЧС не обошлось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.