Новости последнего часа: кабмин РФ создал комиссию по ликвидации лесных пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин России создал комиссию по ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщили на сайте правительства.

Угрозы населенным пунктам из-за пожаров под Рязанью нет. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков.

Эстония не планирует лишать проживающих в стране россиян права голоса на муниципальных выборах. Об этом рассказали власти страны.