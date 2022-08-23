Прощание с Дугиной пройдет в телецентре "Останкино"

Во вторник, 23 августа, в телецентре "Останкино" прощаются с журналисткой Дарьей Дугиной. Девушка погибла в минувшие выходные, ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе.

Как выяснили в ФСБ, за подрывом машины стоят украинские спецслужбы. Привела в действие взрывчатку гражданка Украины Наталья Вовк, которая ранее служила в ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.