Строящийся дом загорелся в Видном

В Видном загорелся строящийся дом. Пожар серьезный – огня и дыма очень много.

Кадры прислали очевидцы. Сообщили, что собственники и без того очень долго ждали вручения ключей, а теперь сроки опять сдвинут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.