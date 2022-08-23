Вода в Амуре поднялась на 13 сантиметров и затопила более 350 дачных участков

Вода в реке Амур поднялась на 13 сантиметров и затопила более 350 дачных участков под Хабаровском. Подтоплены дороги, поврежден мост.

Спасатели начали постоянно патрулировать дачные массивы. По прогнозу гидрологов, гребень паводка подойдет к столице края к 24 августа, вода прибывает. Власти ежедневно напоминают людям о том, чтобы они заблаговременно подняли вещи повыше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.