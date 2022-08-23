В Канаде пропал самый известный фотопортрет Уинстона Черчилля без сигары. Снимок был сделан в декабре 1941 года сразу после выступления премьер-министра Британии в парламенте Канады.

С 1998 года оригинал снимка находился в самой дорогой гостинице Оттавы, в читальном зале. Недавно обнаружилось, что место оригинала заняла копия. Кто и когда сделал подмену, пока не установлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.