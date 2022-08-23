Новости регионов: площадь пожарав Ростовской области составила около 50 гектаров

Аэропорт Сочи продолжает испытывать перегрузки. Пассажиры рассказали, что терминалы забиты, несмотря на то, что аэропорт после реконструкции к Олимпиаде стал куда просторнее прежнего. Но в этом сезоне число пассажиров рекордное.

В Ростовской области лестной пожар приблизился к двум населенным пунктам. До поселков Лесной и Диченский в Каменском районе остается менее двух километров. А площадь пожара составила уже около 50 гектаров. Огонь движется очень быстро из-за сильного ветра и жаркой погоды в сторону федеральной трассы М4 Дон. Местные власти направили в опасный район новые силы. С огнем борются около 200 спасателей. Работает и спецтехника – более 50 пожарных машин. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.