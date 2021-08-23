На Золоторожском Валу загорелось заброшенное здание

В Москве на улице Золоторожский Вал горит кровля заброшенного здания. На месте находятся оперативные службы города.

Движение по улице Золоторожский Вал сейчас перекрыто, объехать можно по Таможенному проезду, улицам Волочаевская и Красноказарменная.