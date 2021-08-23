Перевернувшийся под Коломной самолет-амфибия не получал разрешения на полет. Об этом сообщили в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Сотрудники Следственного комитета выехали на место жесткой посадки. По предварительным данным, пилоты отрабатывали маневры. На четвертой попытке что-то пошло не так, и машина перевернулась в воде.

Обошлось без пострадавших. Двое пилотов самостоятельно выбрались из кабины и доплыли до берега, где их осмотрели медики. Самолет оттащили с помощью баржи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.