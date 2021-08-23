В Туле задержали гражданина Украины за сбор секретных данных об оружии

Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина Украины, который собирал секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки

Схватили подозреваемого в помещении, похожем на авторемонтную мастерскую. После обработки специальным аэрозолем правая рука задержанного засветилась сине-зеленым светом. Чтобы поймать преступника, силовики часто используют меченые предметы. Они оставляют невидимые следы, которые затем проявляются в ультрафиолетовом излучении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.