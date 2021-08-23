Автомобиль перевернулся на Боровском шоссе

На Боровском шоссе движение в сторону области оказалось заблокировано. Там перевернулся автомобиль и занял сразу несколько полос.

На место вызвали полицию и эвакуатор. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.