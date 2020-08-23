В музее Бахрушина обрушилась часть потолка

Потолок обрушился в музее Бахрушина. Огромные куски упали в сувенирном магазине на цокольном этаже старинного особняка.

Разбиты стеклянные витрины, лампы освещения. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют специалисты. Сотрудники музея говорят, что причиной обрушения мог стать ремонт.

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