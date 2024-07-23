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Новости

23 июля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели эвакуировали 16-летнюю туристку в Северной Осетии

Новости регионов: спасатели эвакуировали 16-летнюю туристку в Северной Осетии

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В Северной Осетии спасатели эвакуировали 16-летнюю туристку, которая повредила ногу. Девушка отправилась в поход в составе группы из девяти человек. Поднимаясь на гору Малый Архон, она получила травму и не смогла идти дальше. Спасательная операция длилась почти 10 часов. В итоге туристку спустили на равнину и передали врачам.

Между тем основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании. По ее словам, она просто разводится с мужем, который в курсе изменений в структуре компании. Бакальчук заверила, что совместное предприятие Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме.

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди оставил после смерти более 1,5 миллиарда рублей долгов. В том числе это долги за госпошлины и взыскания в пользу физических и юридических лиц.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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