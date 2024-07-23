Новости регионов: детский лагерь начали эвакуировать в Приморье

В Приморье эвакуируют детский лагерь. Сильные дожди и подъем воды отрезали учреждение от транспортного сообщения. Сотрудники МЧС вывозят детей на плавсредствах. По предварительным данным, там находится 400 человек, включая персонал. Воспитанников лагеря временно разместят в детских садах. Кроме того из-за ливней в регионе от цивилизации оказались отрезанными шесть сел и дачный поселок.

Тем временем полиция задержала мужчину, который пытался взломать банкомат в Волгограде. 22 июля неизвестный в маске пробрался в продуктовый магазин и попытался достать деньги из хранилища. Он оторвал несколько частей аппарата, но вскрыть его не смог. Мужчина уже дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело.

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