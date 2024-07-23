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23 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии превысила 700 тыс гектаров

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии превысила 700 тыс гектаров

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Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 700 тысяч гектаров. Огонь тушат с земли и воздуха, но он быстро распространяется и уже приближается к жилым домам. Эти кадры сняли в поселке Белая Гора, который полностью накрыло дымом. Похожая обстановка наблюдается в 30 населенных пунктах.

А на Башкирию обрушился сильный град. В считанные минуты насыпало сугробы, из-под которых не было видно земли. Под слоем льда скрылся и урожай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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