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23 июля, 23:30

Происшествия

Более 10 тысяч жителей Астрахани остались без электроснабжения из-за непогоды

Более 10 тысяч жителей Астрахани остались без электроснабжения из-за непогоды

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В Астрахани 15 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за грозы и сильного ветра, в городе повалены десятки деревьев, повреждены опоры и линии электропередачи. Также наблюдались проблемы в работе сотовых операторов.

Без внешнего электропитания остались несколько базовых станций, их переводят на дизель-генераторы. Специалисты восстанавливают и электроснабжение жителей. Власти города просят не подходить к оборванным проводам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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