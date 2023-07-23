23 июля, 23:30Происшествия
Более 10 тысяч жителей Астрахани остались без электроснабжения из-за непогоды
В Астрахани 15 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за грозы и сильного ветра, в городе повалены десятки деревьев, повреждены опоры и линии электропередачи. Также наблюдались проблемы в работе сотовых операторов.
Без внешнего электропитания остались несколько базовых станций, их переводят на дизель-генераторы. Специалисты восстанавливают и электроснабжение жителей. Власти города просят не подходить к оборванным проводам.
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