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23 июля, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Российские туристы пока не обращались в посольство из-за пожаров на Родосе

Российские спасатели посодействовали в тушении лесных пожаров в Турции

ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, закрыли для посетителей 23 июля

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Торговый центр "Времена года" закрыли для посетителей 23 июля

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Следователи допрашивают руководство торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с кипятком. Также они вместе с криминалистами, представителями Ростехнадзора и инженерами провели дополнительный осмотр помещений. Здание было закрыто для посетителей. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют, кто проводил проверки оборудования.

Позже отмечалось, что уголовное дело передали в аппарат главного следственного управления СК Москвы. Прорыв трубы с кипятком произошел накануне на цокольном этаже торгового центра, где находился продуктовый супермаркет. Погибли четверо сотрудников, число госпитализированных выросло до десяти.

Дожди прошли в Москве 23 июля, они сопровождались грозой и сильным ветром, в городе заметно похолодало. Синоптики отмечают, что в начале следующей недели улучшения погоды ждать не стоит. Жара пока не вернется в столицу и практически каждый день возможны дожди.

Мощный смерч образовался над Азовским морем. Воронку успели снять на видео очевидцы, отдыхающие в станице Голубицкой. Она образовалась в нескольких сотнях метров от берега у кромки грозовых облаков.

По словам очевидцев, смерч двигался быстро вдоль пляжей, приближаясь к суше. Позже воронка исчезла. Синоптики говорят, что предсказать вероятность выхода смерча на сушу очень сложно, так как он может резко поменять траекторию движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществопогодарегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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