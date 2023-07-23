Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Следователи допрашивают руководство торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с кипятком. Также они вместе с криминалистами, представителями Ростехнадзора и инженерами провели дополнительный осмотр помещений. Здание было закрыто для посетителей. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют, кто проводил проверки оборудования.

Позже отмечалось, что уголовное дело передали в аппарат главного следственного управления СК Москвы. Прорыв трубы с кипятком произошел накануне на цокольном этаже торгового центра, где находился продуктовый супермаркет. Погибли четверо сотрудников, число госпитализированных выросло до десяти.

Дожди прошли в Москве 23 июля, они сопровождались грозой и сильным ветром, в городе заметно похолодало. Синоптики отмечают, что в начале следующей недели улучшения погоды ждать не стоит. Жара пока не вернется в столицу и практически каждый день возможны дожди.

Мощный смерч образовался над Азовским морем. Воронку успели снять на видео очевидцы, отдыхающие в станице Голубицкой. Она образовалась в нескольких сотнях метров от берега у кромки грозовых облаков.

По словам очевидцев, смерч двигался быстро вдоль пляжей, приближаясь к суше. Позже воронка исчезла. Синоптики говорят, что предсказать вероятность выхода смерча на сушу очень сложно, так как он может резко поменять траекторию движения.

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