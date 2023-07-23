Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 14:30

Происшествия

Авария с участием мотоциклиста произошла в Москве

Авария с участием мотоциклиста произошла в Москве

Число эвакуированных из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции достигло 30 тысяч

Торговый центр "Времена года" закрыли для посетителей 23 июля

Жилой дом обрушился в Нью-Джерси

Разборки в стиле 90х устроили мужчины в Сахалинской области

ВСУ обстреляли жилые кварталы Петровского района Донецка

Отель сгорел в турецкой Анталье

Два автомобиля столкнулись в районе Беговой улицы

Вредных выбросов из-за прорыва трубы в ТЦ "Времена года" не зафиксировано

Последствия ЧП из-за прорыва трубы в торговом центре "Времена года" ликвидированы

Авария с участием мотоциклиста произошла в Москве на перекресте Совхозной и Краснодарской улиц. Об этом сообщил Дептранс Москвы, опубликовав кадры с места происшествия.

Отмечается, что водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на дороге не затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика