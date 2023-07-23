Авария с участием мотоциклиста произошла в Москве на перекресте Совхозной и Краснодарской улиц. Об этом сообщил Дептранс Москвы, опубликовав кадры с места происшествия.

Отмечается, что водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на дороге не затруднено.

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