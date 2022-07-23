Сразу несколько дельтапланеристов погибли в России этим летом. На днях трагедия произошла в Ленинградской области. А до этого в Адыгее при крушении мотодельтаплана насмерть разбился еще один пилот.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.