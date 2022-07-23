ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой, сообщили в ДНР. Последние данные о ходе спецоперации привел официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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