Движение на Ленинградском шоссе затруднено из-за ДТП

Движение на Ленинградском шоссе в районе Беломорской улицы затруднено из-за ДТП. Там столкнулись сразу несколько машин, сообщает Дептранс.

Движение осуществляется по одной полосе из пяти. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.