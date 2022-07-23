На Волгоградском проспекте столкнулись четыре автомобиля

На Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей столкнулись 4 автомобиля. Сейчас проехать там можно по 2-м из трех полос.

На месте аварии работают сотрудники городских экстренных служб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.