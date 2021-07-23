Депутат показал, как учит 10-летнюю дочь вождению с собакой на руках

Депутат поделился кадрами, как учит водить свою 10-летнюю дочь. Девочка при этом рулит с собакой на руках.

На видео также стоит подпись, что так он прививает ребенку культуру безопасного вождения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.